Diebstahl und Sachbeschädigung : Scheiben von acht Autos in Mönchengladbach eingeschlagen

Mönchengladbach Einmal an fünf, einmal an drei Autos haben Unbekannte am Montag die Scheiben eingeschlagen.

Auf einem Parkplatz an der Sporthalle Backeshof sind am Montag bei fünf Autos die Scheiben eingeschlagen worden. Wie die Polizei mitteilt, müssen die Taten zwischen 11 und 13 Uhr begangen worden sein. Zur Beute gehörten Parfümflakons, eine Jacke und ein Schlüsselbund. Auf einem Parkplatz am Tierpark in Odenkirchen wurden ebenfalls am Montag, zwischen 15 und 16.45 Uhr, die Seitenscheiben von drei Autos eingeschlagen. Die Täter stahlen eine Sonnenbrille. Die Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02161 290 und appelliert abermals an alle Fahrzeugbesitzer, keine Wertsachen in geparkten Fahrzeugen zurückzulassen.