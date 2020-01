Vandalismus : Unbekannte zerkratzen neun Pkw in Mönchengladbach-Heyden

Mönchengladbach Eine ganze Reihe von geparkten Pkw sind von einem oder mehreren Tätern vermutlich in der Nacht zu Donnerstag beschädigt worden.

Gleich neun Pkw sind in Heyden an der Odenkirchener Straße von unbekannten Tätern beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte einer der Geschädigten hatte die Beamten alarmiert, nachdem er am Mittwoch, 29. Januar, gegen 8.35 Uhr, den Schaden an seinem Wagen bemerkt hatte. Sein Auto hatte er am Vortag gegen 14 Uhr dort abgestellt. Polizeibeamte stellten daraufhin an insgesamt neun Autos, die in der Parkreihe in Fahrtrichtung Odenkirchen standen, weitere Beschädigungen fest.