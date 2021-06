Unfall in Mönchengladbach : Vater wird am Steuer bewusstlos - Sohn verhindert Katastrophe

Vater wird am Steuer bewusstlos - Sohn verhindert Katastrophe

Unfall in Mönchengladbach

Mönchengladbach Mit seinem Handeln hat dieser Beifahrer sehr wahrscheinlich eine große Katastrophe verhindert: Nachdem ein Mann am Steuer seines Wagens bewusstlos geworden ist, hat sein Sohn eingegriffen und das Auto zum Stehen gebracht.

Trotzdem erlitten beide Männer am Samstag in Mönchengladbach schwere Verletzungen, teilte die Polizei mit. Der 56-Jährige hatte demnach am Steuer einen epileptischen Anfall erlitten und die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Es fuhr zuerst auf einen Gehweg und dann quer über die Fahrbahn.