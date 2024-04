In Emmerich aufgefallen Für 450 Euro ins Gefängnis - Frau zahlt für ihren Verlobten

Am Montagabend um 23:55 Uhr überprüfte eine Streife der Bundespolizei auf der A3 an der Anschlussstelle Emmerich einen mit vier Personen besetzten Pkw. Der Wagen war aus den Niederlanden gekommen. Ein Abgleich der Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der 25-jährige Fahrer mit einem Haftbefehl wegen Betrugs durch das Amtsgericht Emmerich gesucht wird. Hiernach musste der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 450 Euro bezahlen oder eine 30-tägige Haftstrafe verbüßen. „Anhand der Fahrzeugdaten stellten die Beamten fest, dass eine Betriebsuntersagung aufgrund fehlendem Versicherungsschutzes für den im Kreis Kleve zugelassenen BMW vorlag“, schreibt die Bundespolizei. Der per Telefon hinzugerufene Halter erschien persönlich vor Ort. Einen bestehenden Versicherungsschutz für das Auto konnte er jedoch nicht vorweisen. Das Fahrzeug wurde auf Wunsch des Halters später durch ein ortsansässiges Abschleppunternehmen abtransportiert.