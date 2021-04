Park in Mönchengladbach : Kind und Hund durch Rasierklinge in Fleischköder verletzt

Kind und Hund durch Rasierklinge in Fleischköder verletzt

Park in Mönchengladbach

Mönchengladbach Immer wieder legen Unbekannte Köder mit Rasierklingen in Parks aus. In Mönchengladbach ist dadurch jetzt nicht nur ein Hund, sondern auch ein sieben Jahre altes Mädchen verletzt worden.

Eine Siebenjährige und ein Hund sind in Mönchengladbach von Rasierklingen in ausgelegten Ködern verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Samstagvormittag im Schmölderpark.