Polizei ermittelt : Scheiben an mindestens zehn Autos eingeschlagen

Scheiben an mindestens zehn Autos eingeschlagen

Mönchengladbach Sind Serientäter unterwegs? In diesem Jahr sind schon mehrfach Autos demoliert und angezündet worden.

Schon wieder sind im Stadtgebiet reihenweise Autos mutwillig beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, ist in der Nacht zu Mittwoch, „offensichtlich jemand durch Mülfort und Giesenkirchen gezogen, der es auf die Fahrer- und Beifahrerscheiben von Pkw abgesehen hatte“. Bislang haben sich zehn Autobesitzer bei der Polizei gemeldet. Sie alle geben übereinstimmend an, dass bei ihrem Auto Scheiben eingeschlagen wurden. In einem Fall wurde Beute gemacht. Dabei handelt es sich unter anderem um Werkzeug.