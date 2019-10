Festnahmen in Mönchengladbach : 29-jährige Frau nach Einbruch in Haft

Mönchengladbach Die Frau hatte noch versucht, das Einbruchsopfer zu überreden, die Anzeige zurückzunehmen. In der Wohnung der Tatverdächtigen fand die Polizei Diebesgut.

Die Polizei hat Einbrecher festnehmen können, die am 1. September aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Friedrich-Ebert-Straße Geld, Schmuck und elektronische Geräte gestohlen haben sollen. Zunächst konnten die beiden Täter flüchten, doch die Ermittlungen der Polizei führten auf die Spur eines 35-jährigen Mannes und einer 29-jährigen Frau. Letztere suchte die Geschädigte des Einbruches am vergangenen Sonntag auf und versuchte, sie dazu zu bewegen, die Anzeige zurückzunehmen. Beide Tatverdächtige sind bereits polizeilich in Erscheinung getreten. In ihrer Wohnung fanden die Ermittler Diebesgut. Der 35-Jährige wurde aufgrund des fehlenden dringenden Tatverdachts wieder entlassen. Die 29-jährige kam ins Gefängnis.