Mehr Stauraum für Polizeiausrüstung : Neuer Streifenwagen für die Polizei in Mönchengladbach

Polizeihauptkommissar Guido Kluge und Polizeikommissarin Janine Mäckelmann mit dem neuen Streifenwagen des Modells Ford S-Max. Foto: Polizei MG

Mönchengladbach Die Polizei in Nordrhein-Westfalen erhält neue Streifenwagen. Auch die Beamten in Mönchengladbach sind bald in einem neuen Dienstauto unterwegs.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mönchengladbacher Polizisten fahren jetzt auch in einem Ford S-Max auf Streife. Innenminister Herbert Reul hatte die neuen Streifenwagen der Modelle, Ford S-Max und Mercedes Benz Vito, in Düsseldorf vorgestellt. Bei diesem Termin waren auch zwei Beamte aus Mönchengladbach dabei.