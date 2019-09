BMW gestohlen : Polizei verfolgt 17-jährigen Autodieb über die Grenze

Foto: dpa/Friso Gentsch Die Polizei lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit einem Autodieb.

Wickrathberg Nach einer Jagd über die Autobahn nahm die Polizei einen jungen Litauer auf einem Campingplatz in Asselt fest. Er ist in den Niederlanden in Polizeigewahrsam.

Zivilfahnder haben in der Nacht zum Montag zusammen mit Streifenbeamten verschiedener Dienststellen und Behörden einen kurz zuvor gestohlenen hochwertigen BMW verfolgt. Sie stellten den flüchtigen Fahrer in den Niederlanden und nahmen ihn dort mit Hilfe der holländischen Kollegen fest.

Der Besitzer des gestohlenen Autos hatte sich gegen 1.45 Uhr bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass soeben sein BMW M5 vom Goldammerweg in Wickrathberg entwendet worden sei. Er habe das Fahrzeug nur noch wegfahren hören.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, an der mehrere Dienstfahrzeuge beteiligt waren. Zivilfahnder entdeckten, wie ein baugleicher BMW an der Anschlussstelle Güdderath auf die A 61 in Fahrtrichtung Venlo auffuhr. Als sie das Fahrzeug eingeholt hatten, stellten sie fest, dass es sich um das gestohlene Auto handelte. Sie folgten ihm, bis weitere Streifenwagen der Polizei Mönchengladbach und der Autobahnpolizei Düsseldorf eintrafen.

Nach dem Passieren der Abfahrt Elmpt stellte eine Diensthundführerin an ihrem Streifenwagen Blaulicht ein und gab Anhaltezeichen. Diese ignorierte der Fahrer jedoch und fuhr unbeeindruckt weiter. Unmittelbar nach dem Grenzübertritt zu den Niederlanden, so die Polizei, beschleunigte er deutlich, missachtete Stopp-Schilder und Bodenwellen, schnitt die Kurven und bog mehrfach wahllos ab.

Auf dem Gelände eines Campingplatzes im Ort Asselt setzten mehrere Streifenwagen den BMW fest. Die Zivilfahnder stellten den Fahrer noch im Auto sitzend und nahmen ihn fest.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 17-jährigen litauischen Staatsangehörigen, der nach ersten Erkenntnissen keinen festen Wohnsitz in Deutschland oder den Niederlanden hat. Es ist bisher davon auszugehen, dass er ebenfalls nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Polizisten der niederländischen Polizei erschienen und unterstützten die deutschen Kollegen. Der Festgenommene blieb in den Niederlanden und wurde ins Polizeigewahrsam gebracht. Der BMW wurde sichergestellt.