Polizei sucht Zeugen : Zwei junge Frauen wurden Opfer von Gewalttaten in Mönchengladbach

Am Sittardplatz wurde eine 19-Jährige von einem Mann auf Englisch angesprochen. Er verlangte Geld, dann vergewaltigte er sie. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Eine 19-Jährige ist am Wochenende in der Innenstadt vergewaltigt worden. Eine 18-Jährige wurde beraubt. Auch in diesem Fall hatte das Opfer ein Sexualdelikt angezeigt. Nun werden Zeugen gesucht.