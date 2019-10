Diebe stehlen Almosen in Gladbach : 25-jährige Bettlerin von zwei Männern beraubt

Mönchengladbach Die Frau hatte an der Hindenburgstraße um Almosen gebeten. Dabei sei sie von den Tätern ausgespäht worden, glaubt sie.

Am Friedrichplatz ist eine Bettlerin am Montagnachmittag beraubt worden. Die Frau hatte zuvor am Haupteingang des „Minto“ gesessen und dort Passanten um Almosen gebeten. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Als die 25-Jährige später über die Friedrichstraße zum Friedrichplatz ging, wurde sie von zwei Männern angesprochen. Die Fremden forderten Geld von ihr. Als sie dies ablehnte, ergriff einer der beiden Männer die Frau, hielt sie fest, während der andere Mann ihr das Geld aus der Jackentasche zog. Die Tatzeit war laut Polizeibericht gegen 15.20 Uhr. Dann flüchteten die Täter über die Friedrichstraße in Richtung Lüpertzender Straße.