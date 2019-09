Am Samstag in Mönchengladbach : Fast zeitgleich drei Unfälle mit fünf Verletzten

Am Samstag in Mönchengladbach

Rettungswagen waren am Samstag mehrmals in Mönchengladbach im Einsatz (Symbolbild).

Mönchengladbach Innerhalb von 7 Minuten haben sich am Samstagnachmittag im Stadtgebiet unabhängig voneinander drei Verkehrsunfälle mit Personenschäden ereignet.

Auf der Hardter Straße in Rheindahlen übersah ein 40-jähriger Fahrzeugführer den entgegenkommenden Pkw einer 24-jährigen Frau. Diese wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An der Einmündung Brunnenstraße/An der Landwehr bog eine 26-Jährige nach links auf die Straße An der Landwehr ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw eines 34-Jährigen. Die Unfallverursacherin und ihre 17-jährige Beifahrerin wurden zur stationären Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Der andere Unfallbeteiligte und seine 40-jährige Beifahrerin erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Auf der Lürriperstraße geriet eine 32-jährige Rollerfahrerin auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und stürzte zu Boden. Sie wurde dabei schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.