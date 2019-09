Nur Stroh gelagert : Unterstand für Pferde brennt in Rönneter ab

Unterstand für Pferde brennt in Rönneter ab

Venn Feiernde bemerkten den Feuerschein auf dem Feld. Die Hütte musste nach dem Brand abgerissen werden.

Die Gäste einer Feier haben am Freitagabend die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie im Bereich Rönneter auf einer landwirtschaftlichen Fläche in der Nachbarschaft einen Feuerschein bemerkt hatten. Als die Einsatzkräfte um 21.18 Uhr eintrafen, brannte eine freistehende Feldscheune bereits komplett. In dem Unterstand für Pferde befanden sich lediglich Strohreste.