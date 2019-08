Ermittlungen dauern an : Mann erliegt seinen Verletzungen nach Schlägerei in Mönchengladbach

Mann erliegt seinen Verletzungen nach Schlägerei in Mönchengladbach

Ermittlungen dauern an

Zur Schlägerei in Odenkirchen war die Polizei mit starken Kräften ausgerückt. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Nach der handfesten Auseinandersetzung im Mönchengladbacher Ortsteil Odenkirchen ist ein Mann seinen Verletzungen erlegen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Der Mann, der am vergangenen Dienstagabend bei einer Prügelei auf offener Straße lebensgefährlich verletzt wurde , ist tot. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erlag der 33-Jährige seinen schweren Kopfverletzungen.

Wie bereits berichtet, war es am Dienstag in Odenkirchen gegen 21 Uhr zu einem Streit zwischen einem 31-jährigen und einem 33-jährigen Mönchengladbacher gekommen. Es gab eine handfeste Auseinandersetzung mit gegenseitigen Körperverletzungen. Plötzlich lag der Ältere schwer verletzt am Boden.