Lebensgefährliche Verletzungen : Retter müssen Mann nach Schlägerei in Mönchengladbach reanimieren

Mönchengladbach Polizei und Rettungskräfte sind am Dienstagabend mit einem Großaufgebot zu einem heftigen Schlagabtausch in Mönchengladbach-Odenkirchen ausgerückt. Ein Mann soll bei einem Sturz lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten haben.

Bei einer Schlägerei in Mönchengladbach ist am Dienstagabend ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war es gegen 21 Uhr auf der Straße Zur Burgmühle in Odenkirchen in Höhe des Pavillons zu Streitigkeiten zwischen einem 31-jährigen und einem 33-jährigen Mönchengladbacher gekommen. Es kam zu einer heftigen Schlägerei, bei der beide Beteiligten mehrfach verletzt wurden.