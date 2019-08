Feuerwehr verhindert Waldbrand : Wohnhaus brennt im Hardter Wald in Mönchengladbach nieder

Mönchengladbach Die Einsatzkräfte konnten ein Ausbreiten der Flammen auf den Wald verhindern. Aber das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

Bei der Mönchengladbacher Feuerwehr sind am Dienstag gleich mehrere Notrufe eingegangen, weil ein Wohnhaus im Hardter Wald am Gritzkesweg in Flammen stand. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte sich das Feuer so weit ausgedehnt, dass das Gebäude nicht mehr zu retten war. Außerdem bestand die Gefahr, dass sich der Brand auf den Hardter Wald ausbreitet.