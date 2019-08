Feuer in Mönchengladbach : Feuerwehrmann verletzt sich bei Dachstuhlbrand an der Aachener Straße

Feuerwehrmann verletzt sich bei Dachstuhlbrand an der Aachener Straße

Feuer in Mönchengladbach

Mönchengladbach Ein Feuerwehrmann ist bei dem Einsatz verletzt worden. Ein Übergreifen der Flammen auf Nachbarhäuser konnte verhindert werden.

An der Aachener Straße ist am Mittwochmorgen ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Als die Feuerwehr gegen 5.30 Uhr eintraf, schlugen die Flammen bereits aus dem Dachstuhl. Die Bewohner der Nachbargebäude hatten sich schon ins Freie gerettet.