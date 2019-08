Kontrollen in Mönchengladbach : Berauscht und ohne Führerschein am Steuer

Berauscht und ohne Führerschein am Steuer

Kontrollen in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Polizei in Mönchengladbach zog sechs Fahrer aus dem Verkehr. Vier hatten bereits ihren Führerschein verloren, weil sie unter Drogen oder betrunken am Steuer erwischt worden waren.

Bei Polizeikontrollen am Wochenende sind sechs Fahrer aus dem Verkehr gezogen worden, die berauscht am Steuer saßen, vier davon hatten schon vorher ihren Führerschein abgeben müssen. Unter dem Einfluss von Drogen stand ein 46-jähriger Fahrer, der am Samstag gegen 15.30 Uhr auf der Monschauer Straße gestoppt wurde. Er hatte zwar noch eine Fahrerlaubnis, der Drogentest verlief aber positiv auf zwei verschiedene Substanzen.