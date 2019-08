Unfall in Mönchengladbach : Zwei Autofahrer in Rheindahlen schwer verletzt

Mönchengladbach Ein 61-Jähriger konnte einem Linksabbieger nicht mehr ausweichen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein drittes Fahrzeug beschädigt.

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der L 370 und der Hilderather Straße haben am Montagabend zwei Autofahrer schwere Verletzungen erlitten. Drei Fahrzeuge wurden beschädigt. Laut Polizeibericht wollte ein 55-Jähriger mit einem Audi Q2 gegen 18.30 Uhr von der L 370 nach links in die Hilderather Straße abbiegen. Gleichzeitig befuhr ein 61-jähriger Fahrer einer Mercedes B-Klasse die L 370 geradeaus in entgegengesetzter Richtung. Er konnte dem vor ihm abbiegenden Audi nicht mehr ausweichen. Die beiden Fahrzeugen stießen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls kam es zu einem Zusammenstoß mit einem weiteren Wagen, der hinter dem Auto des 55-Jährigen gewartet hatte. Das Fahrzeug wurde ebenfalls beschädigt, die 26-jährige Fahrerin blieb zum Glück unverletzt. Die anderen beiden Fahrzeugführer wurden von Rettungskräften vor Ort medizinisch erstversorgt und anschließend in Krankenhäuser transportiert. Nach ersten Erkenntnissen sind ihre Verletzungen schwer. Ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Kreuzungsbereich blieb für Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Unfallermittlungen der Polizei dauern an.