Größerer Polizeieinsatz an der A1 Nach BVB gegen VfB – Schlägerei unter Fans auf Raststätte bei Remscheid

Eine Auseinandersetzung zwischen Fans von Borussia Dortmund und des VfB Stuttgart hat auf einer Raststätte an der A1 bei Remscheid für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Insgesamt fünf Anhänger des VfB hätten am späten Samstagabend (6. April 2024) nach dem 1:0-Sieg ihres Teams drei BVB-Anhänger angegriffen, sagte ein Sprecher der Polizei Wuppertal am Sonntag (7. April).