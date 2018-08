Mönchengladbach: Mann gibt Bombe bei Feuerwehr ab

Explosiver Fund in Mönchengladbach : Mann gibt Bombe in Feuerwehrwache ab

Im Februar hatten Gartenbaumitarbeiter Teile einer Stabbrandbombe in der Polizeiwache abgegeben (Archiv). Foto: pmg

Mönchengladbach In seinem Garten hat ein Mönchengladbacher am Donnerstag eine Stabbrandbombe gefunden. Der Mann packte sie kurzerhand in sein Auto und fuhr sie zur Feuerwehr.

Nach einem explosivem Fund in Mönchengladbach sind Ordnungsamt und Kampfmittelräumdienst alarmiert. Ein Mann hatte am Donnerstag eine Stabbrandbombe in seinem Garten gefunden. Behalten wollte er sie natürlich nicht. Also packte er sie kurzerhand in sein Auto und fuhr sie nach Rheydt zur Feuerwehrwache. Dort ist nun ein Teilbereich gesperrt, bis die Sprengstoffexperten eintreffen.

Eine ähnlich sorglose Bombenabgabe hatte bereits im Februar in Mönchengladbach dafür gesorgt, dass die Polizeiwache an der Theodor-Heuss-Straße evakuiert werden musste. Gartenbaumitarbeiter hatten an der Brucknerallee den Zünder einer Brandbombe gefunden, ihn kurzerhand in eine Tüte gepackt und der Polizei auf den Tresen gelegt.



Rund 20- bis 30-mal im Jahr rücken in Mönchengladbach Kräfte des Ordnungsamtes aus, weil Reste von Sprengkörpern im Stadtgebiet entdeckt werden. „Wenn solche Funde gemacht werden, sollte man sie liegenlassen und nicht anpacken oder bewegen“, warnen Experten. In jedem Fall sollten sofort Polizei oder Feuerwehr informiert werden.

