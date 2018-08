Mönchengladbach: Bäckerei mit Messer überfallen

Mönchengladbach Als die Bäckerin laut schrie, flüchtete der Mann. Die Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos.

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am Freitagmorgen eine Bäckerei an der Erzberger Straße überfallen hat. Es war kurz vor 5 Uhr, als der Maskierte in den Verkaufsraum gerannt kam. Wie die Polizei mitteilte, hatte er ein Messer mit einer circa 30 Zentimeter langen Klinge in der Hand. Der Mann sagte zu der Bäckerin, dass sie ihm das Geld geben solle, sonst passiere ihr etwas. Die Frau reagierte allerdings anders, als er sich das wohl vorgestellt hatte: Sie sprach ihn unbeeindruckt an und fing danach an, laut zu schreien. Daraufhin schlug der Mann einen Karton von der Theke und rannte aus dem Laden. Er flüchtete laut Augenzeugen in Richtung Korschenbroicher Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der Täter wird als etwa 25-jähriger und etwa 1,75 Meter großer Mann von breiter Statur beschrieben. Er war zur Tatzeit mit einer dunkelgrauen, ins Gesicht gezogenen „Strickmütze mit Sehschlitzen“ maskiert und sprach akzentfreies Deutsch. Er trug zur Tatzeit eine kurze graue Hose und ein schwarzes T-Shirt. Die Klinge des Messers soll „geriffelt“ gewesen sein, ähnlich einem Jagd- oder Survivalmesser.