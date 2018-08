Mönchengladbach: Diebesbeute in Unterwäsche versteckt

Geklaute Schuhe in der Unterwäsche

Mönchengladbach Als die Polizei kam, zogen die Frauen zwölf Paar Damenschuhe aus ihrer dehnbaren Unterwäsche. Der Gesamtwert der Diebesbeute: rund 700 Euro.

Zwei 39 und 37 Jahre alte Frauen aus Mönchengladbach und Duisburg haben in einem Geschäft in Troisdorf 13 Paar Damenschuhe gestohlen. Sie waren einer Mitarbeiterin aufgefallen, weil sie sich verdächtig zwischen den Schuhregalen bewegten. Als der Ladendetektiv in die Handtasche einer der Frauen schaute, sah er darin ein Paar unbezahlter Schuhe aus dem Geschäft. Die Polizei wurde hinzugezogen, und die beiden Diebinnen zogen aus ihrer präparierten Unterwäsche zwölf weitere Paar Schuhe im Gesamtwert von rund 700 Euro. Die Frauen trugen unter ihren locker sitzenden Sommerkleidern eng anliegende, aber gut dehnbare Unterwäsche, die gegen hinunterrutschen gesichert war.