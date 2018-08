Mönchengladbach: Exhibitionist prügelt Polizisten

Angriff am Hauptbahnhof

Am Mönchengladbacher Hauptbahnhof wurden zwei Bundespolizisten von einem 35-Jährigen angegriffen und verletzt. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Der 35-Jährige konnte nur schwer gebändigt und fixiert werden. Zwei Beamte wurden verletzt und mussten ihren Dienst beenden.

Die Bundespolizei hat am Samstagnachmittag einen 35-Jährigen festgenommen, der zuerst auf dem Platz der Republik öffentlich onanierte, danach auf ein Fahrzeug einschlug und schließlich Polizisten angriff. Die Beamten hatten den Mann auf der Rückseite des Bahnhofs angetroffen, wo er sich selbst befriedigte. Als der 35-jährige Deutsche das Polizeifahrzeug sah, lief er darauf zu und schlug gegen die Scheiben. Nachdem die Beamten eine Tür geöffnet hatten, griff der Mann die Polizisten an, die zur Abwehr Pfefferspray einsetzen mussten. Der Mann ließ allerdings nicht von den Beamten ab und schlug und trat nach ihnen. Nur schwer konnte der 35-Jährige fixiert werden. Die Landespolizei kam zur Unterstützung und brachte den Mann in Polizeigewahrsam. Zwei Bundespolizisten wurden bei diesem Widerstand verletzt und mussten ihren Dienst abbrechen. Der Mann wird sich nun wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, der Körperverletzung und der exhibitionistischen Handlung verantworten müssen.