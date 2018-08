Mönchengladbach: Frecher Graffitisprayer filmt Zeugen

Mönchengladbach Die Polizei erwischte den jungen Mann in der Nähe des Tatorts. Er räumte weitere Graffiti ein.

(gap) Zeugen haben am Dienstagmorgen einen jungen Mann beobachtet, der an einer zur St. Laurentiuskirche in Odenkirchen gehörenden Unterführung ein Graffito sprühte. Als sie ihn wegen seines Tuns aus der Entfernung ansprachen, reagierte der junge Mann, indem er zunächst sein Handy zückte und anfing, die Zeugen zu filmen. Außerdem forderte der Junge Mann die Zeugen noch auf, einmal zu winken. Erst danach flüchtete er in Richtung Wiedemannstraße. Dort konnte eine alarmierte Polizeistreife den jungen Mann stellen.