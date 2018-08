Mönchengladbach: Auto überschlägt sich auf der A 61

Mönchengladbach Dem Fahrer war am Steuer übel geworden. Sein Fiat geriet in die Leitplanke.

Wegen eines internistischen Notfalls ist es am Mittwochmorgen auf der A 61 zwischen den Anschlussstellen Holt und Rheydt zu einem Unfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei war einem Fahrer kurz vor 9 Uhr am Steuer übel geworden. Sein Fiat geriet in die Schutzleitplanke und überschlug sich anschließend. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, hatte sich bei dem Unfall aber offenbar nicht verletzt. Das teilte eine Sprecherin der Autobahnpolizei am Mittag mit.