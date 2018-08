Kleinenbroich: Männer beim illegalen Baden ertappt

Neun Männer beim illegalen Baden in Baggersee ertappt

Polizei fasst Schwimmer in Kleinenbroich

Kleinenbroich Neun Mönchengladbacher im Alter von 15 bis 37 Jahren verschafften sich in Kleinenbroich unerlaubt Zugang zu einem Gelände mit einem Baggersee, um sich bei der Hitze abzukühlen. Sie brachten sich in Gefahr und begingen Hausfriedensbruch.

(RP) Trotz Aufenthaltsverbots hatten sich einige Männer aus Mönchengladbach am Montag in Kleinenbroich Zugang zu einem Gelände mit dem Baggersee „Im Hasseldamm“ verschafft, um sich abzukühlen. Eine Polizei bemerkte die Gruppe. Die Schwimmer hatten offenbar nicht bedacht, welche Gefahren das Baden an unbeaufsichtigten und teils ungeeigneten Gewässern birgt.