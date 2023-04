Theo-Hespers-Gesamtschule in Mönchengladbach Hakenkreuze auf Schulgebäude geschmiert

Unbekannte haben am Osterwoche die Theo-Hespers-Gesamtschule in Waldhausen mit Hakenkreuzen beschmiert. Das teilte die Polizei am Dienstag, 11. April mit. Demnach haben die Täter zwischen Freitag, 7. April, 17 Uhr, und Sonntag, 9. April, 19.30 Uhr an mehreren Außenwänden und auf dem Schulhof verfassungswidrige Botschaften hinterlassen. Der oder die Unbekannten verwendeten dabei Sprühfarbe sowie wasserresistente Kreide und malten damit unter anderem mehrere Hakenkreuze an die Fassade der Schule. Ein Hausmeister bemerkte die Schmierereien und informierte am Dienstag die Polizei. Da sich die Farben nicht einfach abwaschen lassen, musste zur Reinigung eine Spezialfirma hinzugezogen werden. Der Staatsschutz der Polizei Mönchengladbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei fragt Zeugen aus dem umgebenden Wohngebiet: Wer hat im betreffenden Zeitraum verdächtige Personen auf dem Außengelände der Schule gesehen? Hinweise an Tel. 02161 290.