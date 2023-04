Anwohner von lautem Knall geweckt Polizei ermittelt nach Kellerbrand in Mönchengladbach

Anwohner hatten am frühen Morgen Polizei und Feuerwehr verständigt, nachdem ein lauter Knall sie geweckt hatte. An dem Mehrfamilienhaus, das sich an der Oberheydener Straße in der Nähe des Stapper Wegs befindet, sahen sie Rauch aufsteigen. Binnen weniger Minuten brachten Einsatzkräfte drei Menschen, die sich in dem Haus aufgehalten hatten, in Sicherheit. Nachderm sie von einem Notarzt untersucht waren, wurden sie im weiteren Verlauf des Einsatzes in einem Bus der NEW untergebracht. Auch Nachbarn aus den angrenzenden Häusern wurden vorsorglich evakuiert. Verletzt wurde laut Polizei niemand.