Ermittlungen in Mönchengladbach Mordkommission nach Brückenwurf eingerichtet

Nachdem am Montag, 3. April, ein Auto unterhalb einer Autobahnbrücke an der A 52 in Neuwerk von einem Stein getroffen worden ist, ermittelt eine Mordkommission der Kriminalpolizei Mönchengladbach und sucht Zeugen des Geschehens. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.