Infoveranstaltung am 11. Januar Gelderner Gesamtschule präsentiert Oberstufenkonzept

Ein (erstes) Berufspraktikum ist unter anderem in der Jahrgangsstufe 11 vorgesehen. Damit der Übergang von der Sekundarstufe I leichter fallen wird, wird zu Beginn der Jahrgangsstufe 11 auch eine Methodenwoche stattfinden.



Anmeldungen Im Januar bietet die Gelderner Gesamtschule Schülerinnen und Schülern an folgenden Tagen die Möglichkeit, sich vor Ort persönlich für die gymnasiale Oberstufe anzumelden: Freitag, 26. Januar, von 13 bis 17 Uhr; Montag, 29. Januar, von 9 bis 17 Uhr; Dienstag, 30. Januar, von 13 bis 17 Uhr. Anmeldetermine können gerne per E-Mail an sekretariat@ge-geldern.de vereinbart werden.