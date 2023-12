mitreden in Kleve Klever Schüler diskutieren emotional über die Zukunft ihrer Schule

Die Joseph Beuys Gesamtschule in Kleve befindet sich im Wandel – und das, obwohl sie im Vergleich eine noch junge Schule ist. Gerade erst gab es den symbolischen ersten Spatenstich für das neue Schulgelände zwischen Hoffmannallee und Triftstraße. Derzeit lernen die Schüler noch an der Ackerstraße, und manchmal debattieren sie dort sogar engagiert. Am Dienstag war nämlich der Wettbewerb #mitreden von Rheinischer Post und Evonik zu Gast. Bei der Gesamtschule kommt das Projekt offenbar gut an, sie ist nicht zum ersten Mal dabei – und stand im vergangenen Jahr sogar im Finale in Düsseldorf. Das Thema war wie immer selbst gewählt: „Sollte unsere Schule im Zuge des Umbaus räumlich als Ort der Begegnung für die Stadt geöffnet werden?“