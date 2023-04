Betrug in Mönchengladbach Falsche Vodafon-Mitarbeiter bestehlen 82-Jährigen

Betrüger haben am Dienstag, 4. April, einen 82-Jährigen bestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatte es gegen 15.30 Uhr an der Haustür des Seniors geklingelt. Zwei Männer gaben sich als Mitarbeiter der Firma Vodafone aus und behaupteten, technische Arbeiten in der Wohnung durchführen zu müssen. Da der 82-Jährige nur wenige Tage zuvor ein neues Gerät der Firma zugeschickt bekommen hatte, ließ er die Fremden in der Annahme herein, sie würden dieses nun anschließen. Etwa zwei Stunden verbrachten sie in der Wohnung des Seniors. Dabei hielten sie sich teilweise unbeobachtet in verschiedenen Räumen auf.