Unfall in Mönchengladbach Motorradfahrer (21) bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Gladbacher Straße ist am Mittwochabend gegen 20.50 Uhr ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Niederkrüchten schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei-Leitstelle mit. Der Mann war in einer Gruppe mit zwei weiteren Motorradfahrern von Rheindahlen kommend in Richtung Mönchengladbach-Innenstadt unterwegs. In Höhe der Kreuzung Dorthausen beabsichtigte die Gruppe, nach links in Richtung der Ortschaft Dorthausen abzubiegen. Dabei missachtete der Motorradfahrer laut Polizeibericht den Vorrang einer 30-jährigen Autofahrerin aus Mönchengladbach, die die Gladbacher Straße in entgegensetzte Richtung befuhr.