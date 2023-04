Misslungenes Wendemanöver in Mönchengladbach Nichts geht mehr – Lkw fährt sich fest

Vermutlich mangelnde Ortskenntnis wurde einem Lkw-Fahrer am Donnerstagnachmittag, 6. April, in Mönchengladbach zum Verhängnis. Im Gewerbegebiet Güdderath versuchte der Fahrer, seinen Lkw auf der Marie-Juchacz-Straße in Höhe Bahnüberführung zu wenden.