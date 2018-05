Schützenfest in Korschenbroich: 1.200 Schützen bei Unges Pengste unterwegs

Mönchengladbach Zweimal erwiesen die Bruderschaftler ihren beiden Königen große Ehren. Tausende schauten beim Unges Pengste in Korschenbroich zu.

Die erste Parade hatte es bereits am Sonntagnachmittag gegeben - mit Großem Zapfenstreich. Eine halbe Stunde vorher hatte es nach Regen ausgesehen. "Et sind nur e paar Droppe", meinte ein Zuschauer, aber dann donnerte es einmal und die Tropfen entwickelten sich zum Regenschauer. Pünktlich zum Start war die Straße aber wieder trocken - ein Glück für die Schützen. Nach zwei Vorreitern begleitete das Tambourkorps Willich den Junggesellen-König Hans Kießhauer musikalisch auf die Tribüne. Er ließ die St. Katharina-Junggesellen an sich vorbeiziehen, bis auch Sebastianer-König Christian Koenen neben ihm und den Ministern Aufstellung genommen hatte. Beide verfolgten nun den Vorbeimarsch der Sebastianer. Schließlich war alles für die Parade angerichtet: Die Korschenbroicher können marschieren, sogar im Stechschritt, was dem einen mehr und dem anderen weniger gelang. Zuvor hatten sich die Reiter neben die Ehrentribüne gestellt, auf sechs Pferden: zwei braune, zwei Rappen und zwei Schimmel. Die Tambourkorps wechselten sich ab, um den Regimentern abschnittsweise Marschmusik zu garantieren.