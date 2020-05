Ausbildung im Kreis Mettmann : Wohlfahrtsverbände suchen gemeinsam Nachwuchskräfte

Mettmann Die Wohlfahrtsverbände des Kreises wie Caritas, Rotes Kreuz und andere bündeln ihre Anstrengungen, junge Nachwuchskräfte anzuwerben. Dazu erzählen Menschen, die schon lange in ihrem Beruf arbeiten, von ihrer Arbeit.

„Es ist schön, das zu tun, was man liebt“, so das Motto der Kampagne. Zu Wort kommen Menschen, die sich bei einem der Verbände in der Ausbildung befinden oder diese nun abgeschlossen haben. Mit Überzeugung und Begeisterung berichten sie über ihre Tätigkeit und ihre Motivation, genau die Arbeit zu tun, die sie lieben. Denn oftmals ist die Entscheidung für eine Ausbildung in der Pflege oder Erziehung nicht nur Beruf, sondern vielmehr Berufung. Das Zwischenmenschliche, vom anderen zu erfahren und einen entscheidenden gesellschaftlichen Beitrag leisten zu können, treibt sie an und bringt Zufriedenheit.