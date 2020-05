Wirtschaft in Mettmann : Friseure freuen sich auf den Neustart

Wirtschaft in Mettmann

Friseure öffnen wieder: Dirk Dillenberg, Friseur in Mettmann, ist gewappnet. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Ab dem 4. Mai dürfen die Salons in Mettmann, Erkrath und Wülfrath wieder öffnen. Auch Hans-Peter Dillenberger, Andrea Göckeler und Michelle Daus sind dabei. Die Inhaber wenden einen optimistischen Blick nach vorne.

Die Scheren sind geschliffen, die Kämme poliert: Hans-Peter Dillenberg „freut sich, dass es wieder losgeht. Es wird anstrengend“, sagt der Inhaber des gleichnamigen Salons zum Neustart. Ab Montag dürfen Friseure wieder öffnen. Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, wird eine „Herausforderung, aber wir schaffen das“. Stunde um Stunde füllt sich der Terminaklender, „in dieser Woche ist nichts mehr zu machen“, sagt er mit Blick in das Auftragsbuch. Denn selbst alle Arbeiten sind jetzt wesentlich aufwendiger, „die Haare müssen immer gewaschen werden“, erklärt Dillenberg das neue Prozedere.

Seit der behördlich verordneten Schließung am 24. März ist er mit seinen Stammkunden „in Kontakt geblieben, ich war regelmäßig im Geschäft, hatte eine Rufumleitung eingerichtet“. Viele baten um einen Hausbesuch, „mal eben Haare schneiden oder Farbe machen, wir haben alles abgelehnt. Das ist nicht erlaubt.“

Wichtige Vorschriften Mund-Nasen-Schutz für Beschäftigte und die Kundschaft sind vorgeschrieben, Haarewaschen ist obligatorisch, Abstände von 1,50 Metern müssen eingehalten werden, Wartezonen in Salons werden abgeschafft.

Regelung Die zuständige Berufsgenossenschaft hat in der vergangenen Woche die Regelungen für den Neustart präzisiert.

Friseur-Besuch in Corona-Zeiten

Friseur-Besuch in Corona-Zeiten : Waschen, schneiden, desinfizieren

Coiffeure in Remscheid öffnen wieder

Coiffeure in Remscheid öffnen wieder : Haarschnitte ab Montag – Friseure atmen auf

Nicht alle bilanzieren so positiv, wie Uwe Ranke, Obermeister und in der Kreishandwerkerschaft Sprecher der Friseure, weiß. „Nicht alle konnten die Zeit locker überbrücken, bei manchen wird es eng werden.“ Viele kleine Betriebe beantragten zum Beispiel staatliche Hilfen, schickten Teilzeit-Mitarbeiter schweren Herzens in Kurzarbeit, um weiter liquide zu bleiben. Auch die Abstands- und Hygieneverordnungen sind mit Investitionen verbunden. „Bei manchen wird nicht jeder Stuhl belegt, um Abstand halten zu können“, mit dem Verbrauch von etwa 100 Masken im Monat rechnet beispielsweise Hans-Peter Dillenberg.