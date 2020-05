Wachsendes Haushaltsdefizit : Mettmann muss Kredite von 19 Millionen Euro aufnehmen

Mettmann Die Politik hat den Haushalt für das Jahr 2020 mit großer Mehrheit verabschiedet. Das allerdings mit großen Bauchschmerzen: Sie will die Verwaltung handlungsfähig halten, die Amtsgeschäfte müssen weitergehen. Die Schieflage im Etat und die wachsende Schuldenlast machen allen Fraktionen Sorgen.

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses haben die Fraktionen den Haushalt der Stadt Mettmann für das Jahr 2020 mit großer Mehrheit verabschiedet. Erträgen von 1,15 Millionen Euro stehen im Ergebnisplan Aufwendungen von 1,19 Millionen Euro gegenüber.

Die Fraktionen haben dem Haushaltsplan nur zähneknirschend zugestimmt. Sie wollen so dafür sorgen, dass die Verwaltung ihre Amtsgeschäfte fortsetzen kann. „Eine Verlängerung der haushaltslosen Zeit wäre aus unserer Sicht das größere Übel“, schreibt SPD-Fraktionschef Florian Peters in seiner Haushaltsrede. Aus seiner Sicht fehle „ein erkennbares Konzept, wie die Verwaltung mit der prekären Finanzlage der Stadt umzugehen beabsichtigt“. Die von der Stadtverwaltung vorgeschlagenen Sparmaßnahmen seinen „untauglich“, ihre Umsetzung „hätte zu einem kulturellen und sozialen Kahlschlag in Mettmann geführt“.