Freizeitvergnügen in der Kreisstadt : In elf Touren Mettmann erkunden

Wer nicht in Urlaub fahren kann, hat die Alternative, in der heimischen Umgebung Rad zu fahren. Der ADFC gibt dazu Tipps.

Mettmann Der ADFC hat Ausflugstipp mit dem Rad von unter 39 Kilometern erarbeitet.

(arue) Wegen der Corona-Krise muss auch der ADFC Mettmann (Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club) mit Bedauern alle gemeinsamen Fahrradtouren und Termine bis einschließlich Juni absagen. „Dies sollte jedoch kein Grund sein zu Hause zu bleiben, denn trotz aller Einschränkungen ist das Fahrradfahren weiterhin erlaubt und erwünscht“, sagt Walter Lubitz. Wegen des schönen Wetters biete es sich besonders an, mit der Familie oder auch alleine die Gegend um Mettmann zu erkunden. „Wer sein Fahrrad also noch nicht zur Saison bereit gemacht hat, sollte dies schnellst möglich tun, denn Fahrrad fahren ist eine abwechslungsreiche Möglichkeit, auch während der Pandemie fit zu bleiben“, betont Lubitz.

Um Freizeitsportlern und solchen, die es noch werden wollen, Lust aufs Fahrrad fahren zu machen, hat die Ortsgruppe des ADFC insgesamt elf Kurztouren zusammen gestellt, die sich mit einer Streckenlänge von jeweils unter 39 Kilometern Kilometern gut bewältigen lassen. Darunter ist eine Fahrt rund um die Stadt Mettmann genau so wie Ausflugsziele in der Umgebung – so zum Beispiel die Ohligser Heide, Flandersbach in Wülfrath, das Neandertal, Unterbach oder Schloss Benrath.