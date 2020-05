Corona aktuell : Kreis meldet weiteren Todesfall

Mettmann Eine 86 Jahre alte Frau ist jetzt (Stand Sonntag, 3. Mai) an den Folgen der Corona-Infektion gestorben. In Mettmann sind neun neu Erkrankte hinzu gekommen, in Erkrath 12 und in Wülfrath 20.

Die aktuellen Zahlen Für Sonntag vermeldet das Kreisgesundheitsamt einen weiteren Todesfall: Eine 86-Jährige aus Heiligenhaus ist an den Folgen der Corona-Infektion gestorben. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 162 Infizierte, davon in Erkrath 12, in Haan 9, in Heiligenhaus 4, in Hilden 16, in Langenfeld 14 in Mettmann 9, in Monheim 10, in Ratingen 25, in Velbert 43 und in Wülfrath 20. 643 Personen gelten inzwischen als genesen. Der Kreis macht darauf aufmerksam, dass aufgrund des Feiertages am Freitag eine ganze Reihe von Testergebnissen noch aussteht und sich Neuinfektionen deshalb erst in den Meldungen der kommenden Tage niederschlagen werden.