Fußball : VfB 03 Hilden II freut sich aufs Flutlichtspiel

Giovanni Spinella rückt aus dem Oberliga-Kader des VfB 03 ins Hildener Landesliga-Team. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Hildener Fußballer empfangen am Freitagabend die SG Holzheim an der Hoffeldstraße. Ein Gegner, der keine Gastgeschenke verteilt, doch das Nellen-Team will seine weiße Weste verteidigen.

Von Elmar Rump

VfB 03 Hilden II – SG Holzheim. Die VfB 03-Reserve freut sich auf das Gastspiel der Holzheimer am heutigen Freitag um 20 Uhr auf dem Sportplatz an der Hoffeldstraße. Gleichwohl aus einem besonderen Grund. „Freitagabend, Flutlicht, hoffentlich gutes Wetter und eine ansprechende Kulisse – das ist auch in der Landesliga eine spezielle Geschichte“, sagt Fabian Nellen. Der Hildener Coach bescheinigte seinen Jungs nach dem 1:0-Erfolg in Reusrath einen sehr ordentlichen Auftritt. „Man darf nicht vergessen, dass wir wegen der Corona-Fälle in unserem Kader zwei Wochen nicht trainieren und keine Punktspiele bestreiten konnten. Unter diesen Voraussetzungen haben das die Jungs gut gelöst. Aber natürlich gibt es nach der Zwangspause einiges an Nachholbedarf. Da müssen wir einfach wieder konzentriert trainieren und in einen normalen Spielrhythmus kommen.“

Als Kenner der Fußballszene im Großraum Neuss, zuletzt als Trainer beim TSV Norf oder zuvor als Übungsleiter beim SC Kapellen im Juniorenbereich, weiß der 34-Jährige die jetzt in der dritten Saison in der Landesliga spielenden Gäste durchaus einzuschätzen. „Das ist, ähnlich wie unsere Mannschaft, eine eingeschworene Truppe, eine gesunde Mischung von routinierten Spielern und talentierten Nachwuchsleuten. Da geht viel über den Teamgeist. Deren Trainer Hamid Derakhshan hat für jeden Gegner einen passenden Plan“, sagt Nellen.

Die Achse mit dem bei Standards torgefährlichen Abwehrspieler Tom Nilgen (26), der schon für Kapellen und Uedesheim in der Oberliga am Ball war, mit Kapitän Pascal Schneider (28) und dem bereits mit sechs Treffern zu Buche stehenden Maurice Girke (25) im Mittelfeld sowie Jannick Josten (23) im Sturm ist das sportliche Herz der SG. Die überraschte zuletzt mit dem 1:0-Erfolg in Wülfrath – Torschütze, wer sonst, Girke per Foulelfmeter. Ein wichtiger Dreier, nachdem zuvor gegen Süchteln (0:3) und gegen den VfB Solingen (3:4) Niederlagen quittiert wurden. Das reicht derzeit mit sechs Punkten zu Rang sieben.

Dass die Hildener nach drei Begegnungen und ebenso vielen Siegen heute Abend mit einer weißen Weste und als Tabellenfünfter in die Partie gehen, scheint eher eine Momentaufnahme. „Wir müssen uns auf einen Gegner einstellen, der insgesamt gut organisiert ist und eine Menge körperliche Präsenz einbringt. Da bekommen wir nichts geschenkt“, weiß der VfB 03 II-Coach. Der vertraut im Grundsatz dem Kader vom vergangenen Sonntag, wobei das Mitwirken von Joshua Schneider noch offen bleibt. Dem Mittelfeldspieler, in Reusrath Schütze des „goldenen Tores“, machte in dieser Woche eine Fußprellung zu schaffen. Neu dabei ist Angreifer Giovanni Spinella aus dem Oberligaaufgebot, der das Team aus der vergangenen Bezirksliga-Saison allerdings noch gut kennt und mit den Abläufen weitgehend vertraut ist. Die wegen der Corona-Pandemie aus eigenen Stücken pausierenden Dominik und Christoff Donath sowie Fabian Andree fehlen weiterhin.