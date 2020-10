Fußball : VfB 03 Hilden II macht den Erfolg in Reusrath spät klar

Robin Weyrather (links) im Laufduell gegen Jonas Hergesell. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Joshua Schneider erzielt für die Hildener im Landesliga-Derby das Goldene Tor, während Torwart Michael Miler einen Reusrather Elfmeter pariert.

Weiterleiten Drucken Von Elmar Rump

SC Reusrath – VfB 03 Hilden II 0:1 (0:0). Joshua Schneider und Michael Miler standen in erster Linie für den dritten Sieg im dritten Landesliga-Meisterschaftsspiel. Schneider, als Mittelfeldspieler eher defensiv ausgerichtet, markierte in der 81. Minute das Tor des Tages. Reusraths Schlussmann Tim Hechler parierte zwar den Schuss von Tim Tiefenthal, wehrte aber das Spielgerät nur nach vorne ab und der 24-jährige Blondschopf, alles andere als ein Torjäger, war zur Stelle. Knapp vier Minuten darauf konnte Sergio Percoco einen gegnerischen Angriff nur mit einem Foul unterbinden. Jonas Hergesell hätte per Elfmeter egalisieren können, doch der Routinier fand in VfB 03-II Torhüter Michael Miler seinen Meister.

Ohnehin nahm das Derby erst in der Schlussphase richtig Tempo auf. Bis dahin sahen die Zuschauer eine wenig ereignisreiche Begegnung. „Wir hatten schon mehr Ballbesitz, aber richtigen Druck haben wir am gegnerischen Strafraum nur selten entwickelt. Aber Reusrath ging es kaum anders, weil beide Mannschaften gut organisiert waren und kein Risiko eingingen“, urteilte Hildens Trainer Fabian Nellen. Der musste auf die wegen der Corona-Pandemie aus eigenen Stücken aussetzenden Dominik und Christoff Donath sowie auf Fabian Andree verzichten. Dafür stand Kapitän Lukas Schmetz erstmals in der Startelf. Beim SCR fehlten die beiden schnellen und torgefährlichen Kaufmann-Brüder Moritz und Nils.

Zwingende Torchancen blieben in den ersten 45 Minuten Mangelware. Bei den Einheimischen vergaben Luca Piatkowski, Miler hatte da noch die Hand dran (32.), und Justin Neufeld (42.) zwei Möglichkeiten, auf der Gegenseite parierte Hechler gegen den späteren Torschützen Schneider (44.). In der Pause schwor Nellen sein Team darauf ein, einerseits geduldig weiter zu spielen, andererseits einfach mal Torchancen zu erzwingen. Gleichwohl blieben Torraumszenen und fußballerische Höhepunkte auch in der Folge rar gesät. Robin Weyrather und Sergio Percoco versuchten zwar, über die beiden Außenbahnen Akzente zu setzen, aber die Anspiele ins Zentrum fanden kaum einmal einen Abnehmer. Das Team von Trainer Ralf Dietrich lauerte dagegen auf Kontermöglichkeiten, immer dann wenn den Gästen im Spielaufbau ein Fehler unterlief.

Richtig spannend wurde es dann in der Schlussphase. Der VfB 03 musste nun mehr Defensivarbeit verrichten, hätte aber angesichts der klaren Chance des an Hechler scheiternden Pascal Peponis frühzeitig (88.) den Deckel drauf machen können.

Hilden: Miler – Weyrather, Schmetz, Stanzick, S. Percoco, Tassone (64. Peponis), Werner, Holz (76. Austrup), J. Schneider, Russo (56. Lekfif), Tiefenthal (85. Dietrich).