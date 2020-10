Fußball : ASV Mettmann verteidigt den Gipfel

In Wuppertal kann die Mannschaft von Daniele Varveri aber nicht an die zuletzt guten Vorstellungen anknüpfen und muss sich mit einem Remis begnügen.

SV Bayer Wuppertal – ASV Mettmann 2:2 (1:2). Das Positive für die ASV-Fans vornweg: Trotz des Unentschiedens beim Aufsteiger Bayer Wuppertal bleiben die Mettmanner Bezirksliga-Fußballer auch nach dem fünften Saisonspiel ungeschlagen und führen weiterhin die Tabelle an. Nicht zufrieden war jedoch Daniele Varveri mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Wir konnten nicht an die zuletzt guten Vorstellungen anknüpfen. Da blieb doch einiges Stück­werk, was nicht die Leistung der Wuppertaler schmälern soll. Bayer hat sich den Punkt durch einen engagierten Auftritt redlich verdient. Über die gesamten 90 Minuten betrachtet geht das Unentschieden aufgrund der Spielanteile und der Chancen in Ordnung“, bilanzierte der ASV-Trainer.

Schon vor der Partie hatte Varveri vor dem Aufsteiger gewarnt und sollte Recht behalten. Denn die Gastgeber traten von Beginn an couragiert gegen den Spitzenreiter auf und wollten gegen den Favoriten unbedingt punkten. Zunächst sah es nach einer torreichen Begegnung aus, denn nach gerade mal sechs Minuten stand es 1:1. „Wir waren noch gar nicht richtig in der Begegnung, als die Gastgeber nach drei Minuten bereits das 1:0 markierten“, berichtet Varveri. Er war froh, dass nach weiteren drei Minuten Thomas Cyrys mit einem Frei­stoß aus dem Halbfeld den Ausgleich erzielte. In der Folge versuchten die Gäste, die Partie in den Griff zu bekommen, wurden aber bei ihren Angriffsaktionen zumeist früh gestört. Bayer setzte jedoch nicht nur darauf, den Mettmanner Offensivdrang zu unterbinden, sondern suchte selbst den Weg in Richtung gegnerischer Strafraum. Wie der ASV besaßen auch die Gastgeber zwei, drei gute Möglichkeiten zur Führung. Die gelang dann dem ASV Mettmann. Shogu Tabata setzte Fabian Helmes mit einem feinen Pass ein und der schob das Leder an den Torwart vorbei zum 2:1 (37.) ins Netz.