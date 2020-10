Fußball : VfB 03 Hilden: 4:0-Sieg krönt die Trotzreaktion

Nach nur einer kollektiven Trainingseinheit werfen die Fußballer des VfB 03 vor allem ihre Entschlossenheit in die Waagschale. Dazu trägt der lange verletzte Rückkehrer Pascal Weber mit einem Doppelpack zum Erfolg bei.

VfB 03 Hilden – TV Jahn Hiesfeld. Die Zuschauer an der Hoffeldstraße waren hin und weg – zumindest, wenn sie VfB 03-Anhänger waren. Denn nach ihrer zweiwöchigen Corona-Zwangspause und drei ausgefallenen Meisterschaftsbegegnungen suchten die Hildener Fußballer beim Neustart in der Oberliga ihr Heil in der Offensive. Vielleicht war es auch der Mut der Verzweiflung, der sie antrieb, im Duell gegen Aufsteiger Hiesfeld gleich in der ersten halben Stunde entscheidende Nadelstiche zu setzen. Natürlich gehörte auch eine Portion Glück dazu, dass Talha Demir mit seinem ersten Schuss aus 18 Metern direkt ins Schwarze traf – gerade einmal drei Minuten waren gespielt, da lagen die Platzherren mit 1:0 in Führung. Und der zweite Treffer ließ nicht lange auf sich warten. Erneut lief der Ball über die linke Seite nach vorne. Zweimal wehrten die Gäste das Leder ab, dann schlug Pascal Weber zu. Der Stürmer legte sich die Kugel selbst maßgerecht vor und hob sie danach über Verteidiger und Torwart hinweg in den Kasten. Der Jubel auf den Rängen war riesig, für Weber selbst war es das glänzende Comeback nach mehrmonatiger Verletzungspause.

Taktisch traf das Trainerteam des VfB 03 damit die richtigen Entscheidungen. Wesentlich war aber auch die Rückkehr von Pascal Weber auf den Kunstrasen. Einmal mehr unterstreich der 30-Jährige, wie wertvoll er für die Mannschaft ist. Als Maximilian Wagner am linken Pfosten an Hiesfelds Torhüter Kenneth Hersey scheiterte, war Weber am rechten Pfosten zur Stelle, um den abgewehrten Ball zum 3:0 (58.) über die Linie zu schieben. „Das war das wichtigste Tor und ein guter Schritt in die richtige Richtung“, bekannte Tim Schneider. Der VfB-Trainer erläuterte: „Wenn die Hiesfelder auf 1:2 verkürzen, fängt der eine oder andere vielleicht doch an, über die zwei Wochen Pause nachzudenken und ob die Kondition reicht.“ So aber spielten die Gastgeber in der Folge beflügelt und selbstbewusst auf. Das i-Tüpfelchen setzte Gianluca de Meo, der nach einer Hereingabe von Nick Sangel den Ball zum 4:0 (80.) ins rechte Eck schlenzte.