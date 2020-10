Handball : Unitas Haan spielt am Samstag beim TV Jahn Hiesfeld

Haan Im dritten Anlauf soll es nun mit dem nächsten Meisterschaftsspiel der Unitas-Handballer klappen. Ausgerechnet die Heimpartien gegen den VfB Homberg und den TSV Aufderhöhe fielen aus: Erst sagten die Gäste wegen eines Corona-Verdachtsfalls ab, dann die Haaner.

In Hiesfeld erwartet die Unitas-Handballer eine unangenehme Aufgabe. Gleichwohl stellt Moritz Blau fest: „Wir möchen dort schon etwas mitnehmen. Mit 2:6 Punkten geht man besser in die Herbstferienpause als mit 0:8 Punkten.“ Ein Sieg wäre also gut für die Moral und erhöht die Motivation in den nächsten Übungseinheiten.