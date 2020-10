Fußball : Ratingen 04/19 trotzt Oberliga-Spitzenreiter Bocholt einen Punkt ab

Ali Can Ilbay (rechts) trifft diesmal per Elfmeter und macht damit das Remis beim ambitionierten 1. FC Bocholt klar. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Ratinger Oberliga-Fußballer beweisen Kampfgeist – und ernten den Lohn für ihr Engagement in der Nachspielzeit, als Ali Can Ilbay einen Elfmeter verwandelt.

Von Pierre-Claude Hohn

04/19 kann auch auswärts punkten. Das dies dem Fußball-Oberligisten ausgerechnet beim Tabellenführer 1. FC Bocholt gelang, ist doch schon eine Überraschung. Immerhin hatten die Bocholter bislang alle sechs Spiele gewonnen. Aber jede Serie geht einmal zu Ende.

Mit dem 2:2 (1:1) entführte das Team von Trainer Martin Hasenpflug einen ganz wichtigen Punkt. Danach sah es bis in die Nachspielzeit hinein nicht aus. Denn bis dahin führten die Gastgeber vor 500 Zuschauern mit 2:1. Doch Ratingen gab nicht auf. In der dritten Minute der Nachspielzeit gab es noch mal eine Chance. Alle Spieler eilten in den Strafraum der Bocholter, auch Torwart Dennis Raschka. Emre Demircan schlug die Flanke aus dem Halbfeld. Es entwickelte sich ein Riesengetümmel im Strafraum der Bocholter. Dann wurde Fin Eckhard gefoult. Schiedsrichter Fabian Spitzer (Duisburg) zögerte nicht und zeigte auf den Punkt. Nun wurde es hektisch. Das übliche Theater begann. Doch der Schiri ließ sich nicht beirren. Ali Can Ilbay schnappte sich selbstbewusst das Leder und verwandelte. Bocholts Torwart Jons Wenzel hatte keine Abwehrchance, denn vom Innenpfosten prallte das Leder über die Linie. Riesenjubel im Ratinger Lager war die Folge.

Statistik 1. FC Bocholt – Ratingen 04/19 2:2. 04/19: Raschka – Eckardt, Roch, Gurk,Spillmann, Ari (60. Demircan, Potzler, Özbayrak, Neumetzler (31. Fatni), Merzagua (80. Ilbay), Lamidi. Tore: 1:0 Lipinski (33.), 1:1 Lamidi (44.), 2:1 Hashimoto (48.), 2:2 Ilbay (93., Elfmeter). Gelb-Rote Karte: Fatih Özbayrak (72.).

„Sicher ist es glücklich, in der letzten Sekunde noch den Ausgleich zu schaffen. Aber dieses Glück des Tüchtigen haben wir uns auch verdient“, erklärte Trainer Hasenpflug, der kräftig rotierte und mit Kevin Neumetzler, der nach einer halben Stunde verletzt ausscheiden musste, Tim Potzler und Yassin Merzagua drei Spieler von Beginn an in die Startelf nominierte.

In den ersten 30 Minuten waren die Ratinger mit den Bocholtern auf Augenhöhe. Dann aber wurden die Hausherren stärker und kamen auch durch einen Konter, den Alexander Lipinski erfolgreich abschloss, zur 1:0-Führung (33.). „Das war perfekt gespielt. Wir waren zu offensiv“, sagte Hasenpflug. Kurz vor dem Pausenpfiff zeigte Moses Lamidi, was er kann. Mit dem Rücken zum Tor nahm er an der Strafraumgrenze das Leder an, machte eine schnelle Drehung und schoss das Leder unhaltbar für Torwart Jonas Wenzel flach ins Eck zum 1:1-Ausgleich.

Nach dem Wechsel wurden die Ratinger kalt erwischt. Hashimoto traf zum 2:1. Von nun an bestimmten die Hausherren das Geschehen, hatten auch gute Chancen, um auf 3:1 oder 4:1 zu erhöhen. „In dieser Phase hatten wir Glück, dass uns bisher in den Auswärtsspielen gefehlt hatte“, merkte 04/19-Boss Jens Stieghorst an. Als dann in der 70. Minute Fatih Özbayrak übermotiviert sich zum Ball-Wegschlagen hinreißen ließ, sah Ratingens Kapitän die Gelb-Rote Karte und musste den Platz verlassen.Doch die Gäste zeigten eine tolle Moral. Es ging ein Ruck durch die Mannschaft nach der Devise „Jetzt erst recht“. Diese Einstellung wurde belohnt mit dem von Ilbay verwandelten Elfmeter-Tor zum 2:2-Endstand.