Handball : ME-Sport plant in Überruhr Wiedergutmachung

Spielertrainerin Kim Spiecker ist zuversichtlich. Foto: Achim Blazy (abz)

Die Mannschaft von Kim Spiecker will die bittere Heimpleite im Verbandsliga-Derby gegen den Niederbergischen HC mit einem Auswärtserfolg wettmachen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lars Faßbender

SG Überruhr III – Mettmann-Sport (Frauen). Nach der bitteren und ebenso deutlichen Heimniederlage im Derby gegen den Niederbergischen HC ist bei den Handballerinnen von Mettmann-Sport Wiedergutmachung angesagt. Mit einem Sieg bei der dritten Mannschaft der SG Überruhr will sich das Team um Spielertrainerin Kim Spiecker mit einem positiven Punktekonto in die kurze Herbstferienpause verabschieden. Dabei rechnen sich die Mettmannerinnen, die sonst in der Fremde eher harmlos auftreten, durchaus etwas Zählbares in Essen aus.

„Der Auswärtssieg in Lank hat uns für die Aufgabe in Überruhr Selbstvertrauen gegeben“, sieht Spiecker ihre Mannschaft trotz der schmerzlichen Heimpleite in der Lage, den zweiten Sieg in der Fremde in Folge einzufahren. Zudem sind die Mettmannerinnen bei der Drittvertretung der SGÜ in der Favoritenrolle. Erst eins der drei Heimspiele konnten die Gastgeberinnen gewinnen. Zuletzt erkämpften sie sich einen Punkt beim WMTV Solingen. Das kann gut an der Rückkehr vom ehemaligen Cheftrainer Sebastian Wenzel liegen. Der langjährige Coach hat nach einem kurzen Gastspiel als Torwarttrainer bei Fortuna Düsseldorf seine alte Mannschaft vor zwei Wochen wieder übernommen.