Fußball : Kreisliga A: Rhenania Hochdahl gibt Führung aus der Hand

SSV Erkrath lässt sich klassisch auskontern. SV Hilden-Ost gewinnt spannende Partie. MSV Hilden schafft kein Tor. SSVg Haan verliert beim Zweiten.

SC Rhenania Hochdahl – TuSA 06 Düsseldorf 1:3 (1:0). Aufsteiger Rhenania ist noch nicht in der höheren Liga angekommen. Dabei führte der SC zur Pause noch – Julian Dietz bereitete vor und Leon Knitsch vollendete (18.). „Wir haben mit unserer ersatzgeschwächten Elf in der ersten Halbzeit gut mitgehalten. Nach der Pause setzten sich mehr und mehr die größere fußballerische Qualität der Düsseldorfer durch“, urteilte Trainer Peter Mollenhauer, nachdem TuSA durch die Treffer von Ufer (54.) und Rugamba (64.) sowie das Eigentor von Leon Grabiak (82.) den Spieß herumgedreht hatte.

SV Hilden-Ost – Rather SV II 3:2 (2:2). In Durchgang eins konnten die Platzherren noch nicht überzeugen – folgerichtig stand es nur 2:2. Beide Tore erzielte Gürkan Gülten. Zunächst das 1:0 (10.) und, nach dem 1:2-Rückstand (11., 16.), kurz vor der Pause (44.) den Ausgleich. „Die zweite Halbzeit haben wir weitgehend dominiert. Am Ende ist der Sieg verdient, hätte angesichts unserer Tormöglichkeiten aber noch deutlicher ausfallen können“, fasste Trainer Stephan Pühs zusammen. Das Siegtor ging, nachdem zuvor Keeper Serhat Göksu seinem Team mit zwei Glanztaten das Remis rettete, auf das Konto von Alper Yasar (69. – unhaltbarer 18-Meter-Flachschuss). Für einen Rather (78.) und auch für Tunahan Kaya (89.) war die Partie nach der „Ampelkarte“ vorzeitig beendet.