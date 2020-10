Fußball : SC Unterbach: Einwechselspieler treffen

Trainer Roberto Marquez hat ein glückliches Händchen. Erst erzielt Joker Chris Ribjitzki die 1:0-Führung, dann markiert Nuri Gülmez das entscheidende 2:0.

SV Wersten 04 – SC Unterbach 0:2 (0:0). Der Aufsteiger bewies im Derby in Wersten Geduld, verlor nie die Spielkontrolle und verließ folgerichtig als verdienter Sieger den Sportplatz am Dechenweg. Wersten hingegen erwischte einen ausgesprochen schwachen Tag, erspielte sich nicht eine nennenswerte Tormöglichkeit und war gegen einen gut aufgelegten SCU letztlich chancenlos. „Wir hatten schon in der ersten Halbzeit wesentlich mehr vom Spiel und ein deutliches Chancenplus, hätten eigentlich schon klar führen müssen. Wersten war, wie es so schön heißt, durchaus bemüht, aber selbst nach unserer 1:0-Führung fehlte bei denen jegliches Aufbäumen gegen die drohende Niederlage“, bilanzierte SCU-Trainer Roberto Marquez.